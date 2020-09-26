中職／米蘭達7局失2分好投 兄弟中止3連敗
中信兄弟隊今天大變陣，賽前做出4上4下的8人更替，換人也換手氣，洋投米蘭達回到一軍的首場先發，繳出7局失2分的好投，加上岳政華升上一軍立刻建功，以5：2擊敗樂天桃猿隊。
賽前陷入3連敗的兄弟，換上新兵馬上有建樹，生涯首次升上一軍就先發的岳政華，在3局上敲出高飛犧牲打，為球隊先馳得點。
兄弟雖在3局下丟掉2分，不過6局上靠著江坤宇、許基宏連續兩支二壘打加上張志豪安打，添加2分，超前比數；7局上王威晨三壘打、許基宏一壘打，也攻下2分。
米蘭達在9月9日先發後，就因洋投輪替，降至二軍，今天回到一軍名單，先發7局失2分，1分責失，獲選單場MVP，拿下個人4連勝、本季第9勝。
岳政華生涯首次升上一軍就先發，首打點、首安、首盜、首得分都出爐，除了3局上的高飛犧牲打外，5局上敲出生涯首安，並盜上二壘，7局上又敲出二壘打，並靠著王威晨的三壘打回來得分，6局下還有一次美技接殺，讓米蘭達振奮大吼。
猿隊「主場王」翁瑋均則是先發6.1局，被敲10安，丟掉5分，4分責失，有別於賽前本季在主場拿下6勝1敗、防禦率3.21的好成績。
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