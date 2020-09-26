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中職／兩度在生日開轟 高國輝成史上第一人
富邦悍將今天出戰統一獅隊，主砲高國輝歡度35歲生日，首局就以兩分砲為自己慶生，這是他生涯第二度在生日開轟，為中職史上第一人。
獅隊先發投手施子謙至今天賽前，本季已挨23發全壘打，為全聯盟挨轟最多的投手，今天第一局就讓數字推進到「24」，李宗賢先敲安打上壘，高國輝補上全壘打，本季第23轟出爐。
加上此役的高國輝，中職史上共有16人、17人次在生日當天開轟，高國輝就是唯一一位曾兩度辦到的球員，前一次為2015年，當時挨轟苦主為廖文揚。
前一位在生日開轟的球員，已是2018年5月15日的中信兄弟張志豪，Lamigo桃猿隊（現樂天桃猿）林承飛同一年在4月8日敲全壘打，也是一發「壽星禮炮」。
2015年球季共三人在生日當天敲全壘打，分別是3月21日林泓育、9月9日王柏融和9月26日高國輝。
再往上回溯，空白了五年，到2009年才有6月6日王子菘、8月6日彭政閔、9月13日陳連宏。其他曾在生日開轟的本土球員，還包括黃忠義、廖敏雄、洪啟峰、陳瑞振、林仲秋和蔡建偉，洋將則有艾勃與怪力男。
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