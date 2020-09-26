兄弟變陣／蟄伏五年上一軍 李吳永勤記住林桑的話
22歲的李吳永勤在2016年選秀會第8輪被選中，職棒路走得不順，直到今日才首次升上一軍，在二軍5年的累積，終於有機會展現成果，他說：「收到通知後，很興奮也很緊張，畢竟這麼久才上來。」
李吳永勤在2017年曾因洪宸宇加盟關係，被移出60人名單，整季無法上一軍，2019年春訓期間，又因在家中幫忙，不慎被重物壓傷左手，直到5月底才回到球場，今年好不容易投完二軍完整球季，在球隊需要牛棚新血時，獲得機會。
李吳永勤表示，之前投球狀況調整得不錯，卻因遇到傷勢，又要重開始，現在終於有這個機會，「緊張完之後，睡前有思考，不要做太多改變，就把二軍準備好的東西展現出來，做好自己。」
口中充滿自信語氣，這也是李吳永勤這5年在二軍最大收穫，「林桑（林威助）有跟我說，把握住這個嗆司（機會），不要去害怕，機會來了就要把握住，在場上的自信最重要。」
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