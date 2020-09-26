兄弟變陣／兄弟首次同場 岳政華準備好迎接「音浪」

岳家三兄弟都在打棒球，除了小弟岳少華仍就讀開南大學外，岳東華、岳政華先後加盟中信兄弟隊，今天是兩人首次在一軍同場先發，兄弟在「兄弟」的第一次連線，岳政華許願，「希望我們都會打好。」

岳政華在2019年選秀會被中信兄弟隊選中，與2017年加盟的哥哥岳東華成為隊友，今天首次升上一軍，接到通知時，二軍總教練林威助笑笑的問他：「可以嗎？準備好了嗎？」岳政華給予肯定答案。

登錄一軍的同天就擔任先發第九棒、左外野手，岳政華表示，知道的當下很亢奮，這麼快就上一軍出乎自己預料。岳政華也立刻打電話給哥哥請教，到一軍要注意的地方，「他跟我說，不要被聲音影響，加油聲大很多，自己的節奏不要被帶走了。」

加入兄弟第二年，岳政華認為自己在打擊上進步最多，「一開始很多不足的地方，力量也有差，現在進步滿多。」岳政華本季在二軍出賽72場，敲出8轟，打擊率3成25，雖然要把二軍成果拿到一軍不容易，不過岳政華也說：「要想辦法適應。」