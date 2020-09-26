聽新聞
test
0:00 / 0:00
兄弟變陣／兄弟首次同場 岳政華準備好迎接「音浪」
岳家三兄弟都在打棒球，除了小弟岳少華仍就讀開南大學外，岳東華、岳政華先後加盟中信兄弟隊，今天是兩人首次在一軍同場先發，兄弟在「兄弟」的第一次連線，岳政華許願，「希望我們都會打好。」
岳政華在2019年選秀會被中信兄弟隊選中，與2017年加盟的哥哥岳東華成為隊友，今天首次升上一軍，接到通知時，二軍總教練林威助笑笑的問他：「可以嗎？準備好了嗎？」岳政華給予肯定答案。
登錄一軍的同天就擔任先發第九棒、左外野手，岳政華表示，知道的當下很亢奮，這麼快就上一軍出乎自己預料。岳政華也立刻打電話給哥哥請教，到一軍要注意的地方，「他跟我說，不要被聲音影響，加油聲大很多，自己的節奏不要被帶走了。」
加入兄弟第二年，岳政華認為自己在打擊上進步最多，「一開始很多不足的地方，力量也有差，現在進步滿多。」岳政華本季在二軍出賽72場，敲出8轟，打擊率3成25，雖然要把二軍成果拿到一軍不容易，不過岳政華也說：「要想辦法適應。」
岳東華先前因腳傷下二軍，對弟弟沈穩的態度感到驚訝，岳政華則表示，可能是因為當時哥哥比較不方便，會幫忙他洗衣，「不過他也會幫我買宵夜啦。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言