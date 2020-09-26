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優票獲研發創新最高榮耀鉑金獎 盼改變國人購票型態

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
第三代數位售票系統優票獲得台灣創新技術博覽會研發創新最高榮譽鉑金獎。圖／優票提供
第三代數位售票系統優票獲得台灣創新技術博覽會研發創新最高榮譽鉑金獎。圖／優票提供

具有減壓、防偽和百分之百精準行銷三大特色的第三代數位售票系統優票（OQR），在今年六月首度跨足體育圈為台灣木蘭足球聯賽進行售票服務後，在今天更奪得今年台灣創新技術博覽會研發創新最高榮譽鉑金獎，嶄新的售票與防偽技術再一次獲得肯定。

由權可易資訊股份有限公司董事長林敬祥所屬團隊打造的優票數位售票系統，是將電子票券綁定手機並採實名制，將能讓主辦單位掌握進場球迷資訊，結合大數據分析進場人員年紀、喜好，進而達到精準行銷的目的，而防偽數位票券的技術更是領先國內其他票券業者，成為這次獲獎的原因之一。

林敬祥指出，在今年疫情爆發後，各界都開始重視「實名制」的重要性，也讓實體票券的販售受到檢視，而優票系統的出現除了能夠杜絕黃牛外，也希望改變國人購票型態，未來他也期望將這套系統引進到職棒甚至是職籃賽場上。

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