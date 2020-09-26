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中職／兄弟得點圈打擊低潮 許皓銘：我的責任

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟下半季打擊不理想。 報系資料照
中信兄弟下半季打擊不理想。 報系資料照

中信兄弟隊下半季戰績不佳，得點圈打擊率下滑的現象，被球迷熱烈討論，作為網路重度使用者，打擊教練許皓銘自然也注意到這些聲音，今日賽前表示，需要盡快找到突破口，「下半季沒表現好，是我的責任。」

兄弟上半季能夠拿下冠軍，3成13的得點圈打擊率，是球隊能夠穩定進帳分數的關鍵，然而到了下半季，打擊率雖與其他三隊差距不大，得點圈打擊率卻下降到2成70，得點圈長打率也從上半季的5成52下滑到3成90。

上下半季表現落差較大的球員，有張志豪詹子賢，許皓銘解釋，張志豪因手、膝蓋都被觸身球打中過，打擊剛調整好又要重來，詹子賢則是因疲勞關係，表現有些下滑，下半季出賽頻率也降低。

雖然王威晨維持穩定，周思齊的表現則被許皓銘稱讚為「老妖怪」級，但許皓銘認為，少了張志豪、詹子賢的串連，這點仍須找到方式突破。

近期兄弟得點圈打擊率不佳成為網路上討論話題，許皓銘表示，自己也是重度網路使用者，雖然沒有批踢踢帳號，但會定期關注，「上面的人滿厲害的，有些時候會有些沒注意到的數據，像是打者耗球數這些，我也會去研究。」

上半季兄弟打擊不佳時，許皓銘曾因自責，感覺快要憂鬱症，幸好後來找到突破口，下半季球隊打擊不佳，許皓銘也認為是自己的責任，「選手都很認真、很努力，我就是要找到方法，把這些努力的成果帶到球場上。」

張志豪 詹子賢 周思齊

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