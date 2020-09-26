兄弟變陣／關鍵期大變陣 丘昌榮解釋8人輪替原因

中信兄弟隊近期吞下3連敗，不僅下半季戰績墊底，全年勝率距離第二名的樂天桃猿隊也只剩2場勝差，今天陣容做出8人調動，岳政華、李吳永勤生涯首次升上一軍。

兄弟今天將岳政華、李吳永勤、杜家明、米蘭達四人升上一軍，總教練丘昌榮表示，前三人在二軍的表現不錯，所以升上一軍試試看，若表現不錯，也有機會納入季後賽名單。

升上四人後，羅傑斯、陳子豪、蘇緯達、鄭佳彥四人降下二軍，羅傑斯因近況不佳，在需要米蘭達升上一軍時，成為輪替選擇，丘昌榮表示，陳子豪、蘇緯達沒有傷勢問題，只是最近打擊不穩定，鄭佳彥則是控球出狀況，到二軍調整。

岳政華、李吳永勤都是生涯首次登錄一軍，杜家明則是繼2016年後再度回到一軍，三人年紀尚輕，都在24歲以下，不過丘昌榮表示：「不要以為只是來幾天而已，如果表現讓教練團印象深刻，總冠軍賽也可能帶進去，有表現就有空間。」

兄弟仍要保持全年勝率，加上仍有一搏下半季冠軍機會，在關鍵時刻拉上小將，丘昌榮認為，只要上場比賽都會有壓力，他們要靠自己頂住。