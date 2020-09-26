中職／投1休4vs.4洋投 獅隊、悍將爭冠都拚了

下半季爭冠關鍵時期，統一獅與富邦悍將隊先發輪值都變陣，明天獅隊布雷克將是單周第二度先發，考驗休息4天出賽的續航力，悍將隊則動用單周第四名洋投，從二軍叫上邦威，這將是他自9月9日後再於一軍登板。

中職下半季四隊戰績甩不開，目前占據前段班的獅隊和悍將隊，在這波直接對戰的三連戰都有搶勝意圖。

獅隊代總教練林岳平本周先前已透露，考慮啟用洋投投一休四，而原本該在周日先發的潘威倫，已在昨天後援登板，林岳平賽後證實，本周由布雷克投一休四出賽。

悍將隊輪值也有變動，未如先前預告，將明天一戰交給本土投手陳仕朋，而是將奇優力下放二軍、召回邦威。邦威在一軍的5場先發，拿下2勝3敗、防禦率3.60，與奇優力同樣都有控球不穩、用球數過多的問題，教練團仍在尋找使用說明書。

邦威的5場先發就有4場對上獅隊，拿下1勝3敗、防禦率4.05，陳鏞基和羅國龍都從他手中敲出全壘打。

兩隊本周五戰都有四場交給洋投，只是形式不同，獅隊布雷克一人負擔兩場，悍將隊則在周四推出索沙、周五推出奇優力，今天由羅力扛起先發任務，明天再派邦威。