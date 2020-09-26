日職／王柏融九局代打敲安 火腿逆轉勝有功

日本火腿今天出戰歐力士隊，台將王柏融在九局上代打敲出安打，並在清宮幸太郎的二壘安打護送下跑回分數，火腿灌進3分追平，兩隊以4：4進入延長賽，火腿接著在十局靠大田泰示的三壘打、鶴岡慎也的一壘打送回超前分，終場以6：5逆轉擊敗歐力士，火腿本季首度在延長賽取勝。

火腿今天由有原航平先發，投6局失3分，挨了T-岡田和摩亞（Steven Moya）的陽春砲，隊友僅給他1分火力支援，加上T-岡田在第八局再敲陽春砲、單場雙響砲，將歐力士的領先擴大為4：1，有原航平的本季第8敗即將入袋，但歐力士狄克森（Brandon Dickson)第九局關門卻放火。

九局上，火腿面臨1：4落後，大田泰示在一出局後選到保送上壘，王柏融上場代打，面對第一球148公里直球出棒，打向右外野形成安打，助火腿延續攻勢。狄克森再保送下一棒平沼翔太，清宮幸太郎代打敲出二壘安打，將包含王柏融在內的三名隊友都送回本壘，火腿以4：4追平。

九局下，宮西尚生投到滿壘後連飆2K，力保不失分，兩隊必須進入延長賽決勝，大田泰示在十局的三壘打，不僅打回火腿的超前分，也幫助自己推進連續19場敲安。

王柏融九局下未上場守備，此役以1打席敲出安打下班，打擊率從賽前的1成85上升為1成97。