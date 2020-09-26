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日職／後援1局無失分 陳冠宇防禦率下修4.05
羅德今天與軟銀鷹隊交手，台灣投手陳冠宇在第八局登板，投1局、被敲1安打，沒有失分，防禦率下修4.05，羅德終場以3：7不敵軟銀。
兩隊打完前七局，軟銀已取得7：3領先，第九棒周東佑京的三支安打帶有4分打點，助先發6局失3分的先發投手東浜巨帶著勝投資格退場。
羅德先發投手中村稔彌投2.2局失6分（責失5分），提早啟用牛棚，陳冠宇為第四任登板的後援投手，第八局在球隊落後4分的情況下接手戰局，首位打者遭遇德斯潘耶（Alfredo Despaigne），以三壘方向滾地球收下出局數，接著被中村晃敲出安打。
陳冠宇被敲安打後迅速回穩，先三振松田宣浩，再以滾地球出局收拾川瀬晃。
陳冠宇以11球完成任務，投1局沒有失分，被敲1安打、送出1次三振，連兩場出賽沒有掉分，防禦率從賽前的4.38下修為4.05。
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