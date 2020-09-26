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日職／王柏融代打敲安並得分建功 打擊率升至本季新高

聯合新聞網 / 綜合報導

日職火腿隊於今天迎戰歐力士之戰，王柏融未先發，在板凳待命，不過，今天發揮最大作用，為球隊建功。於九局上球隊1:4落後時，在一出局一壘有人情況下，代打上場從歐力士救援投手DICKSON手中擊出一壘安打，攻占一、二壘，隨即八棒平沼保送，形成滿壘，接續九棒清宮幸太郎代打，擊出清壘二壘安打，兩隊追成4:4平手。後續火腿未再得分，結束這半局。

王柏融九局下退場，並未上場守備。兩隊隨即進入延長賽。終場火腿延長10局就以6:5獲勝。

王柏融擊出本季個人第13支安打，打擊率上升至1成97，是本季個人新高打擊率。

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