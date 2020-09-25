中職／相隔兩個月開轟 林泓育：有結果的地方就是天堂

等了超過兩個月，樂天桃猿隊林泓育終於再度開轟，但他不覺得有替自己吐了口氣，畢竟只是一個結果而已，「有結果的地方就是天堂」。

林泓育今晚在2局下擊出陽春砲，率隊超前，6局下在猿隊搶分超前的一波攻勢中，也敲出安打，送進此戰第4分。

兩個多月後再開轟，林泓育輕鬆看待，「就是一場比賽，而且我不一定要打全壘打才會贏，後面打的安打也很重要」。

有沒有敲全壘打，林泓育不覺得有那麼重要，「把該做的做好，不會去想幾個月沒全壘打、要吐口氣，這樣太為難自己了」。

基礎做好，狀況就會慢慢回來，林泓育在前段低潮期，其實沒有太心急，「雖然蠻長一段時間看起來不好，但過程對我很重要，揮擊、節奏沒有差很多」。

在找手感時，林泓育底下做很多功課，「看影片，比對之前好的時候，這只是結果而已，打得再強被接殺，還是出局」。

林泓育和富邦悍將隊捕手林宥穎私交不錯，「之前他打了一個飛球，我們外野手默契沒有很好，球剛好掉下來，變成三壘打」。

林泓育說，看到這球，就想開了。

猿隊先發投手王溢正，看到「小胖」開轟很開心，「低潮很久，終於回來了」，他說，林泓育畢竟是資深選手，應該帶領大家，「在關鍵時刻回來，對球隊是很好的幫助」。

猿隊近5戰拿3勝，總教練曾豪駒認為，這幾場比賽整個打線能串連，跟林泓育復甦有很大的關係。

曾豪駒說：「林泓育逐漸回穩，選手本來就是這樣，在狀況不好時、會想很多問題，有時就忽然找到屬於自己的打擊節奏，現在他找回原本的擊球感覺，希望能維持下去。」