中職／王溢正優質先發取勝 墊底兄弟吞下3連敗

中信兄弟、樂天桃猿隊今晚在桃園棒球場交手，猿隊在6局下靠4支安打突圍，終場以9：4獲勝，兄弟吞3連敗，下半季依然暫時墊底。

今晚比賽2局上打完，兩隊1：1平手，2局下猿隊林泓育擊出陽春砲超前比數，也是猿隊本季第6位全壘打超過10支以上的砲手。

林泓育長程砲熄火超過兩個月，前一次擊出全壘打，是7月11日對戰統一獅隊，等了多時，個人今年全壘打終於達到10支，生涯第8度單季2位數全壘打。

兄弟4局上雖二度扳平比數，先發投手羅傑斯在6局下遇亂流，連被藍寅倫、陳俊秀、廖健富、林泓育敲安，單局失3分，讓猿隊拉開比分。

7局上，陽耀勳擊出右外野靠近全壘打標竿出牆飛球，壘審第一時間判定界外球，猿隊提出電視輔助判決，之後改判為全壘打，個人本季第9號全壘打出爐。

張志豪在8局上砲轟猿隊中繼投手黃子鵬，兄弟追回兩分；8局下猿隊靠兩支安打、3次保送再拿3分。

猿隊先發投手王溢正投6.1局、被擊出7支安打、失兩分，以優質內容的表現，拿下個人本季第9勝（5敗），1p獲選單場MVP，本季對戰兄弟取得5勝（1敗）的優勢。