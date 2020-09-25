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中職／潘威倫9局關門 獅隊4投完封擊敗悍將

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

統一獅隊與富邦悍將隊今起在台南棒球場展開三連戰，兩隊賽前排名並列第一，獅隊靠著4名投手聯手完封，以7：0擊敗悍將隊，中止悍將隊3連勝，戰績獨居下半季第一。

獅隊先發投手猛威爾雖有4次保送，但僅被敲2安，加上背後隊友守備有美技演出，投6局無失分，拿下本季首勝，也中止3連敗；接手的王鏡銘、鄭鈞仁各投1局無失分。

最特別的是，原本是先發輪值一員的「嘟嘟」潘威倫，今天從牛棚出發，在9局上關門，雖然被首名打者高國輝敲出右外野安打，不過接下來連抓三個出局數，分別是滾地、飛球、滾地出局，成功關門。

潘威倫上次後援出賽已是2016年7月13日，當年一共出賽13場，有5場擔任後援，今天是潘威倫生涯343次出賽中，第20次後援出賽，拿下過2次中繼成功，還沒有救援成功。

獅隊打線在2局下趁著對手2次失誤，攻下4分大局，羅國龍安打後，潘傑楷右外野飛球造成失誤，形成二、三壘有人，一出局後林祖傑保送形成滿壘，林祐樂敲出游擊滾地再形成失誤，添得2分，陳傑憲安打、羅暐捷高飛犧牲打，各有1分打點。

潘威倫 牛棚

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