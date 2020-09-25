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爆米花聯賽／8旅外球員領軍 中華培訓隊名單星光閃

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中華成棒培訓隊名單。圖／中華棒球協會提供
中華成棒培訓隊名單。圖／中華棒球協會提供

中華成棒培訓隊名單今天公布，由8名旅外球員領軍，包括新加入的胡智為，預計9月27日於台東展開集訓，參加10月5日開打的2020年爆米花棒球聯盟賽程。

中華棒球協會今天舉行國家成棒代表隊選訓委員會會議，選出30位中華成棒培訓隊球員，除了原先公布的總教練謝承勳外，也公布其他教練團人選，包括投手教練廖剛池、守備教練王俊文、打擊與體能教練李軾揚。

這份名單星光閃閃，共有曾仁和、胡智為、林凱威、鄭浩均、林暉盛、宋文華、張景淯等7名旅外投手，以及效力海盜隊的內野手鄭宗哲。

胡智為日前剛從美國返台，已結束隔離期出關，開始投球練習，胡智為表示，對於久違的賽事感到興奮，也期待先前在亞利桑那所做的調整成效能在實戰中展現出來。

其餘在台訓練的旅外球員中，林家正與陳聖平因返美參加秋訓不克參加，朱立人與鄧楷威也都因為母隊行程無法配合，無法參加；林鋅杰、王志庭與徐基麟則是因個人進度調整，選擇不參與本次賽事。

總教練謝承勳表示，培訓隊的目的就是希望讓球員成長，也希望透過旅外球員加入提升對抗性，特別是旅外球員的自主性與積極度都是值得讓國內學生球員值得學習的地方，不過因為今年大專盃賽程增加，也會與廖剛池教練好好估算投手群的出場數與投球量，避免影響母隊成績。

胡智為 棒球 曾仁和

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