中職／洋投曼恩續航力不足 新秀張喜凱可望頂替

在下半季爭冠關鍵時刻，任何閃失都容不得，樂天桃猿隊洋投曼恩續航力不足，總教練立即決定拉上下勾投手張喜凱頂替，有機會在近期先發。

曼恩在一軍先發3場，最長投球局數5局，近兩戰只投4局，吃局數能力明顯不夠，曾豪駒認為，他狀況最好的球數約在60至70球之間，之後就會出狀況，續航力讓教練團很擔心。

先發投手無法負荷基本局數，甚至拉長投球局數，會造成牛棚投手群負擔，與其這樣耗損，不如讓曼恩轉往中繼，用最理想的球數，讓他投出該有的水準。

去年季中選秀第5輪加盟猿隊的張喜凱，今年二軍例行賽出賽20場、16場先發，投87.1局失62分、責失48分、戰績3勝6敗、防禦率4.95，拿到防禦率王，

曾豪駒認為，張喜凱在二軍後半段例行賽的控球穩定許多，但能不能複製到一軍比賽很難說，「畢竟壓力、張力都不同，得看他的臨場發揮」。

不過張喜凱在二軍的努力，至少讓教練團看到，曾總說：「有好的成績，我們就願意給他機會。」