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百場出賽／用超齡表現來說話 江坤宇讓黃泰龍有成就感

聯合報 / 記者婁靖平／桃園即時報導

江坤宇完成個人中職生涯百場出賽，一路看著他上來的守備教練黃泰龍說：「下一個百場（出賽），他還會比現在更好。」

第1次看到這個小朋友，黃泰龍就很喜歡他，「所有事情，講一次就能馬上吸收」，對教練來說，會反射出很大的成就感。

黃泰龍當教練多年，遇到很多球員，「多數人要一而再、再而三提醒，才做得出來，江坤宇不一樣，只要講一次，就能理解教練要表達的東西」。

江坤宇話不多，因為他把講話的時間拿來觀察，黃泰龍說：「平常都在默默地在觀察和學習，而且理解能力很強。」

今年春訓，江坤宇還不是球隊的游擊首選，「第一號是王勝偉，再來是岳東華，他只是第三號預備」，黃泰龍沒想到，「小可愛」能這麼快取代兩位有國手資歷的前輩。

黃泰龍說：「江坤宇用超齡表現，提前讓球隊這個位置替換，他的100場比賽，超乎教練團的預期。」

因為有了江坤宇，兄弟內野守備的調度跟著活化，「岳東華就要多練其他的位置，我們就多出一個工具人，勝偉的使用，也更靈活」。

黃泰龍說：「江坤宇不愛說話，但他用表現說話，讓教練覺得不排他都不行。」最近之所以減少他的出賽數，只是預防他的身體疲勞。

江坤宇今天賽前打擊率3成16，「一位可以成為固定先發的游擊手，除了要有守備，打擊率2成8以上就很好了，他真的超乎預期，對我們而言，是賺到的」。

黃泰龍尤其推崇江坤宇的防守，以一位僅出賽100場的新秀來說，「他的防守策略實在很好，對不同打者有不同傳接球準備，就連場地濕滑也能隨時做出最好的守備判斷」。

有時候沒打好，或守備出現瑕疵，江坤宇不會替自己找藉口，讓教練更欣賞他。黃泰龍說：「有別於其他年輕小將的個性，我對他非常放心，除非手斷腳斷站不起來，江坤宇是會靠自己能力爬起來的選手。」

江坤宇 岳東華 王勝偉

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