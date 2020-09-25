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中職／林智勝注射PRP治療 身體許可就上一軍
中信兄弟隊林智勝先前因為狀況不理想下二軍調整，總教練丘昌榮表示，林智勝因為右手注射PRP治療暫緩異動，身體狀況準備好會盡快讓他上一軍、補強右打戰力。
中職中信兄弟隊近期戰績不理想，張志豪打擊狀況也不理想，賽前近5場出賽總計15打數僅敲出1支安打，打擊率跌破3成至2成92。
總教練丘昌榮表示，張志豪前陣子受傷、又被觸身球保送，所以有休息一陣子，感覺手感有點跑掉，但目前二軍例行賽已經結束，還是會讓張志豪留在一軍、先發出賽，透過比賽趕快調整找回好的打擊手感。
林智勝下半季也陷入打擊低潮，8月總計14場出賽43打數敲出10支安打、沒有全壘打，8月打擊率2成33，9月4日下二軍調整，下二軍後8場出賽總計30打數敲出8支安打，包括2發全壘打，慢慢找回打擊好手感。
丘昌榮先前表示近期會讓林智勝上一軍，但今天賽前接受媒體訪問提到，原訂本週讓林智勝歸隊，但因為林智勝右肩接受高濃度血小板血漿（PRP）注射治療，所以暫緩異動，教練團希望等他身體完全準備好再讓他回一軍，「目前陣中只有4名右打，我們也希望他能快點歸隊」。
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