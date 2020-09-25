百場出賽／江坤宇打了百場 丘總毫無負評

中信兄弟隊「小可愛」江坤宇，今天達成個人中職生涯百場出賽里程碑，走過這100場比賽，總教練丘昌榮對他讚不絕口、毫無負評，甚至說：「連我都摸不透他。」

江坤宇剛滿20歲，但他完全沒有稚嫩的青澀，每一件事情作起來，都像是理所當然、身經百戰，丘總說：「偶爾，很少的時候，才會看到他的一點點情緒。」

江坤宇沒有太多沮喪、開心，丘昌榮說：「他從第1場比賽開始就是這樣，沒有變過，甚至很少跟他講話，是個內斂的選手。」

丘昌榮觀察，江坤宇的個性不是內向，「吃前球隊歌唱比賽，他也很放得開上去唱歌」，這個小朋友能把自己的情緒藏好，而且不是悶著不講話，很不容易。

這樣的個性，對職棒生涯會帶來很大的幫助，丘昌榮說：「喜怒哀樂不讓對手知道，這種人，可以比較穩定（發展），對他來說，是很好的幫助。」

丘昌榮對江坤宇除了滿意，只有一句話可以形容，「很懂得處理球場情緒」，不花俏的年輕小將很少見，更讓丘總極度滿意。