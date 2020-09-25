日職／阪神隊疫情大爆發 5球員+2員工確診

阪神虎隊浜地真澄被驗出新冠肺炎陽性反應，一軍全隊檢驗後，又多出糸原健斗、馬場皐輔、岩貞祐太、陽川尚將等4人確診，另有2名工作人員，加上密切接觸者，阪神隊一口氣將10人降下二軍，並拉上藤浪晉太郎等9人，今日比賽照常。

浜地真澄20日仍在一軍，21日下二軍後，出現頭痛症狀，24日接受檢查發現，發現新冠肺炎呈陽性反應，由於接觸人員橫跨一、二軍，阪神全隊立即接受PCR檢測，二軍皆為陰性反應。

阪神一軍檢測結果今天下午出爐，加上糸原健斗、馬場皐輔、岩貞祐太、陽川尚將等2人、2名員工，一共7人感染，而福留孝介、木浪聖也、江越大賀、小林慶祐、岩崎優、小川一平等6人曾與感染球員聚餐，因此一起被降下二軍。

一口氣少了大量戰力，阪神隊也拉上能見篤史、藤浪晉太郎、谷川昌希、齋藤友貴哉、上本博紀、北條史也、熊谷敬宥、高山俊以及島田海吏。