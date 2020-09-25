中職／張喜凱近期上一軍 有望成現役唯一下勾先發投手

中職樂天桃猿隊洋投曼恩近2場先發出賽都僅投4局、續航力不足，總教練曾豪駒透露，考慮將曼恩調往牛棚，拉上本季二軍防禦率王張喜凱頂替先發，有望成現役唯一下勾先發投手。

中職樂天桃猿隊洋投曼恩目前為止一軍先發出賽3場，最長局數僅投到5局，戰績1敗（沒有勝場），總計投13局失掉16分（12分責失分），出賽防禦率8.31、成績並不理想。

桃猿隊總教練曾豪駒表示，目前觀察曼恩好的投球品質約落在投球數60至70顆球，投到80顆球就會開始出現不穩，續航力的問題是教練團擔心的點，先發投手無法拉長投球局數，也會造成牛棚投手群消耗。

曾豪駒透露，教練團考慮將曼恩調往牛棚，近期拉上去年季中選秀第5輪選進下勾投手張喜凱頂替先發位置，近年在一軍有較多先發出賽紀錄的下勾投手為2012年興農牛隊的許文錚，張喜凱若上到一軍先發，將是現役唯一下勾先發投手。

張喜凱本季二軍出賽總計20場（16場先發），投87.1局失掉62分（48分責失分），戰績3勝6敗、出賽防禦率4.95，為本季二軍防禦率王。

張喜凱先前在二軍出賽控球略有狀況，曾豪駒表示，後半段看起來控球穩定度提升很多，一軍還沒有出賽都說不準，畢竟壓力和張力不同，要看球員的臨場發揮，但球員在二軍努力表現，有好的成績教練團就願意給機會。