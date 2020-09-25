日職／阪神虎傳出群聚感染 浜地真澄等7人染疫

阪神虎投手浜地真澄今早傳確診，現爆出群聚感染，包含內野手糸原健斗、外野手陽川尚將，以及投手馬場皋輔、岩貞祐太，外加2名球團人員，共7名感染新冠肺炎。

原本是二軍的浜地真澄本月11日升上一軍，20日作客中日龍都隨一軍出賽，確診後阪神球團隨即對一、二軍球員，以及球隊職員，共147人進行篩檢，檢察結果新增6名確診案例，其餘141人為陰性。相關染疫及親密接觸者計有10人抹消登錄。

為了謹慎追蹤感染球員密切接觸的人員，阪神球團先依特例2020將相關球員，包含糸原健斗、陽川尚將、馬場皋輔、岩貞祐太；投手小林慶祐、小川一平、岩崎優；野手木浪聖也、福留孝介、江越大賀等人通通下放二軍。同時為彌補戰力，從二軍一口氣拉上9名球員。