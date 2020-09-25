聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／阪神虎傳出群聚感染 浜地真澄等7人染疫
阪神虎投手浜地真澄今早傳確診，現爆出群聚感染，包含內野手糸原健斗、外野手陽川尚將，以及投手馬場皋輔、岩貞祐太，外加2名球團人員，共7名感染新冠肺炎。
原本是二軍的浜地真澄本月11日升上一軍，20日作客中日龍都隨一軍出賽，確診後阪神球團隨即對一、二軍球員，以及球隊職員，共147人進行篩檢，檢察結果新增6名確診案例，其餘141人為陰性。相關染疫及親密接觸者計有10人抹消登錄。
為了謹慎追蹤感染球員密切接觸的人員，阪神球團先依特例2020將相關球員，包含糸原健斗、陽川尚將、馬場皋輔、岩貞祐太；投手小林慶祐、小川一平、岩崎優；野手木浪聖也、福留孝介、江越大賀等人通通下放二軍。同時為彌補戰力，從二軍一口氣拉上9名球員。
阪神激震 糸原らコロナ感染で異例の計１９選手を入れ替え 藤浪ら昇格/阪神タイガース/デイリースポーツ online https://t.co/mRosn1ksjU #タイガース #tigers #阪神 #DailySports— デイリースポーツ (@Daily_Online) September 25, 2020
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言