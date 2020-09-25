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日職／歐力士第2人確診 阪神浜地確診足跡橫跨一二軍
日職二軍出現多位新冠肺炎確診案例，歐力士隊繼23日傳出投手左澤優新冠肺炎確診後，今天又新增一人，在二軍全體篩檢後投手竹安大知也為陽性反應，阪神虎隊投手浜地真澄也確診，麻煩的是，他近期才在一軍出賽。
歐力士隊二軍全體隊職員共75人，在22日接受PCR檢查，昨天結果出爐，投手竹安大知也為陽性反應，感染源不明情況下，二軍全體仍在自家待命，不過一軍比賽仍照常舉行。
根據日本媒體「Daily」報導，竹安大知在20、22、23日都有參加球隊在大阪練習設施的練球，期間只有在訓練場及住所間移動，未外出參與聚會或吃飯，且竹安與左澤彼此未密切接觸，歐力士球團本部長森川秀樹表示：「感染源還不明。」
一軍隊職員，在18日曾接受過檢測，結果都為陰性反應，加上竹安與一軍未有密切接觸，今天對上火腿隊的比賽仍照預定舉行；二軍與竹安、左澤有密切接觸人員，將前往指定保健所，其他人員則繼續在自家待命，今天的比賽也將暫停。
阪神虎隊浜地真澄也被驗出新冠肺炎陽性反應，麻煩的是浜地20日仍在一軍出賽，直到21日才被抹消登錄下二軍，22日在二軍登板投球。
根據球團表示，浜地在21日感到輕微頭痛，24日回到阪神當地醫院檢查，發現新冠肺炎呈陽性反應，隨後回到球隊宿舍「虎風莊」隔離。
遠征廣島同行的40名二軍隊職員在24日接受檢測後，都為陰性反應，除了接觸密切者前往保健所外，其餘留在旅館房間待命，留在二軍基地的球員也在25日接受檢測，一軍檢測結果則預計在今天下午出爐。
阪神浜地がコロナ陽性、今日25日の２軍中日戦中止#hanshin #tigers #阪神タイガース #npb #浜地真澄 https://t.co/mPv4Fv8C39— 日刊スポーツ (@nikkansports) September 25, 2020
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