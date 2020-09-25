快訊

疫苗有譜了！陳時中：9/18已經跟COVAX簽約 10月付訂金

中科院飛彈射擊 解放軍情報船滯留花東外海一週

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／歐力士第2人確診 阪神浜地確診足跡橫跨一二軍

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
歐力士隊竹安大知(左)。擷圖自竹安大知IG
歐力士隊竹安大知(左)。擷圖自竹安大知IG

日職二軍出現多位新冠肺炎確診案例，歐力士隊繼23日傳出投手左澤優新冠肺炎確診後，今天又新增一人，在二軍全體篩檢後投手竹安大知也為陽性反應，阪神虎隊投手浜地真澄也確診，麻煩的是，他近期才在一軍出賽。

歐力士隊二軍全體隊職員共75人，在22日接受PCR檢查，昨天結果出爐，投手竹安大知也為陽性反應，感染源不明情況下，二軍全體仍在自家待命，不過一軍比賽仍照常舉行。

根據日本媒體「Daily」報導，竹安大知在20、22、23日都有參加球隊在大阪練習設施的練球，期間只有在訓練場及住所間移動，未外出參與聚會或吃飯，且竹安與左澤彼此未密切接觸，歐力士球團本部長森川秀樹表示：「感染源還不明。」

一軍隊職員，在18日曾接受過檢測，結果都為陰性反應，加上竹安與一軍未有密切接觸，今天對上火腿隊的比賽仍照預定舉行；二軍與竹安、左澤有密切接觸人員，將前往指定保健所，其他人員則繼續在自家待命，今天的比賽也將暫停。

阪神虎隊浜地真澄也被驗出新冠肺炎陽性反應，麻煩的是浜地20日仍在一軍出賽，直到21日才被抹消登錄下二軍，22日在二軍登板投球。

根據球團表示，浜地在21日感到輕微頭痛，24日回到阪神當地醫院檢查，發現新冠肺炎呈陽性反應，隨後回到球隊宿舍「虎風莊」隔離。

遠征廣島同行的40名二軍隊職員在24日接受檢測後，都為陰性反應，除了接觸密切者前往保健所外，其餘留在旅館房間待命，留在二軍基地的球員也在25日接受檢測，一軍檢測結果則預計在今天下午出爐。

阪神虎 歐力士 火腿

延伸閱讀

日職／張奕懊惱挨轟 監督給配球建議

日職／優質先發退場 張奕無關勝敗

日職／張奕先發抗軟銀 六局結束退場3:3無關勝負

日職／歐力士投手染新冠肺炎 張奕24日照常先發

相關新聞

日職／張奕懊惱挨轟 監督給配球建議

歐力士隊張奕昨晚先發本季首次投滿6局，還是只失3分的優質先發，可惜最後歐力士與軟銀以3：3握手言和，張奕無關勝敗，在球隊...

中職／羅力條款通過 洋將待滿9年視為本土

中職昨天舉行領隊會議，針對明年賽程、擴編選秀時間、洋將年資、明年比賽用球及二軍比賽，五大項目進行討論，耗時5小時的馬拉松...

日職／歐力士第2人確診 阪神浜地確診足跡橫跨一二軍

日職二軍出現多位新冠肺炎確診案例，歐力士隊繼23日傳出投手左澤優新冠肺炎確診後，今天又新增一人，在二軍全體篩檢後投手竹安...

中職／長年保持戰力還不能被挖 羅力條款看得到、難吃到

中華職棒通過修正版「羅力條款」，洋將滿年資後，可不受外籍球員名額限制，不過9年期限，高過日職的8年，加上來台洋將年紀多半...

中職／索沙拚老命 技壓三冠王德保拉

勝投榜前兩名投手，中信兄弟隊德保拉、富邦悍將隊索沙昨晚正面對決，德保拉7局失3分的表現已十分不俗，然而索沙7局失2分的成...

日職／陳冠宇10球三上三下 王柏融上場代守

日本職棒今天只有三場比賽，三名台將都參與演出，除了歐力士隊張奕先發6局失3分無關勝敗外，羅德隊左投陳冠宇用10球投出三上...

台中女力女麗Women’s Day 10月24、25日府前廣場舉行

作為六都唯一女性首長，台中市市長盧秀燕上任後，不但大力推展各項「酷運動」，更由運動局主辦「2020台中女力女麗Women...

日職／優質先發退場 張奕無關勝敗

歐力士隊台將張奕今天對軟銀隊，繳出6局失3分的優質先發，不過無緣取得生涯對軟銀的首勝，退場時雙方以3：3戰成平手，無關勝...

日職／張奕先發抗軟銀 六局結束退場3:3無關勝負

日職歐力士隊台灣投手張奕在二軍調整後，相隔11天於今日再度先發，本季第二次、生涯第三次對上軟銀隊，要拚本季第二勝、對戰軟...

中職／修正版羅力條款通過 悍將：進步開放的展現

中華職棒今天領隊會議中通過修正版本「羅力條款」，未來外籍球員年資滿9年，隔年起不受洋將名額限制，目前最接近的球員是年資7...

中職／彈力球再見 明年比賽用球恢復係數下修

中職今年比賽用球恢復係數備受爭議，中職今日在領隊會議中討論，明年恢復係數的中間值將從0.560降至0.550，中職副秘書...

中職／二軍總冠軍賽29日開打 上演龍象大戰

中職二軍總冠軍賽將於29日起在屏東中信園區棒球場舉行，由例行賽排名第一的味全龍迎戰第二的中信兄弟二軍，爭奪今年二軍總冠軍...

熱門新聞

NBA／「沒人認為我能在聯盟生存」 赫洛華麗變身英雄

NBA／隨身攜帶筆記本 熱火赫洛盼帶巴特勒進冠軍賽

NBA／赫洛瘋狂飆分 季後賽史上替補最高得分新秀

NBA／赫洛紀錄之夜 史蒂文斯：他眼中籃框像大海一樣

把戰場拉回雙方球星對決 湖人攻守需積極應變

中職／羅力條款通過 洋將滿9年可不占名額

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。