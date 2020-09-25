快訊

變種怪物？下水道清出「巨型老鼠」 路過民眾全傻了

從養寵物透露飼主心理需求！連你害怕跟別人太親近都能看出

日職／張奕懊惱挨轟 監督給配球建議

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
張奕。擷圖自畫面
張奕。擷圖自畫面

歐力士張奕昨晚先發本季首次投滿6局，還是只失3分的優質先發，可惜最後歐力士與軟銀以3：3握手言和，張奕無關勝敗，在球隊領先後無法抑制失分，是他最懊悔的地方。

張奕的失分來自兩發全壘打，2局下面對賈西亞（Yurisbel Gracial）投出的一顆145公里速球，被敲成陽春砲；不過5局下在球隊3：1領先下，被中村晃敲出2分砲追平，這次是1好2壞後的122公里曲球挨轟，也錯過勝投。

6局投完雖僅用79球，但教練團溝通後決定讓張奕退場休息，捕手出身的代理監督中嶋聰認為，配球上有些狀況，當下並不是一個進攻打者好球帶的好時機，下次若能改善這點會更好。

張奕則說：「被全壘打的地方沒有做好，第一局開始投球都能有效進攻打者，但5局在球隊領先後，很希望能夠將失分壓在0分。」

張奕 歐力士

延伸閱讀

日職／優質先發退場 張奕無關勝敗

日職／張奕先發抗軟銀 六局結束退場3:3無關勝負

日職／歐力士投手染新冠肺炎 張奕24日照常先發

日職／敗投解套 張奕5局失2分、無關勝敗

相關新聞

日職／張奕懊惱挨轟 監督給配球建議

歐力士隊張奕昨晚先發本季首次投滿6局，還是只失3分的優質先發，可惜最後歐力士與軟銀以3：3握手言和，張奕無關勝敗，在球隊...

中職／羅力條款通過 洋將待滿9年視為本土

中職昨天舉行領隊會議，針對明年賽程、擴編選秀時間、洋將年資、明年比賽用球及二軍比賽，五大項目進行討論，耗時5小時的馬拉松...

中職／羅力條款通過 洋將滿9年可不占名額

中職今天舉行領隊會議，針對明年賽程、擴編選秀時間、洋將年資、明年比賽用球及二軍比賽，五大項目進行討論，耗時5小時，其中關...

中職／索沙拚老命 技壓三冠王德保拉

勝投榜前兩名投手，中信兄弟隊德保拉、富邦悍將隊索沙昨晚正面對決，德保拉7局失3分的表現已十分不俗，然而索沙7局失2分的成...

中職／長年保持戰力還不能被挖 羅力條款看得到、難吃到

中華職棒通過修正版「羅力條款」，洋將滿年資後，可不受外籍球員名額限制，不過9年期限，高過日職的8年，加上來台洋將年紀多半...

日職／陳冠宇10球三上三下 王柏融上場代守

日本職棒今天只有三場比賽，三名台將都參與演出，除了歐力士隊張奕先發6局失3分無關勝敗外，羅德隊左投陳冠宇用10球投出三上...

台中女力女麗Women’s Day 10月24、25日府前廣場舉行

作為六都唯一女性首長，台中市市長盧秀燕上任後，不但大力推展各項「酷運動」，更由運動局主辦「2020台中女力女麗Women...

日職／優質先發退場 張奕無關勝敗

歐力士隊台將張奕今天對軟銀隊，繳出6局失3分的優質先發，不過無緣取得生涯對軟銀的首勝，退場時雙方以3：3戰成平手，無關勝...

日職／張奕先發抗軟銀 六局結束退場3:3無關勝負

日職歐力士隊台灣投手張奕在二軍調整後，相隔11天於今日再度先發，本季第二次、生涯第三次對上軟銀隊，要拚本季第二勝、對戰軟...

中職／修正版羅力條款通過 悍將：進步開放的展現

中華職棒今天領隊會議中通過修正版本「羅力條款」，未來外籍球員年資滿9年，隔年起不受洋將名額限制，目前最接近的球員是年資7...

中職／彈力球再見 明年比賽用球恢復係數下修

中職今年比賽用球恢復係數備受爭議，中職今日在領隊會議中討論，明年恢復係數的中間值將從0.560降至0.550，中職副秘書...

中職／二軍總冠軍賽29日開打 上演龍象大戰

中職二軍總冠軍賽將於29日起在屏東中信園區棒球場舉行，由例行賽排名第一的味全龍迎戰第二的中信兄弟二軍，爭奪今年二軍總冠軍...

熱門新聞

NBA／菜鳥赫洛狂飆37分創新高 熱火東區冠軍賽聽牌

NBA／「沒人認為我能在聯盟生存」 赫洛華麗變身英雄

NBA／隨身攜帶筆記本 熱火赫洛盼帶巴特勒進冠軍賽

NBA／赫洛瘋狂飆分 季後賽史上替補最高得分新秀

NBA／赫洛紀錄之夜 史蒂文斯：他眼中籃框像大海一樣

中職／羅力條款通過 洋將滿9年可不占名額

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。