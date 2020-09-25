日職／張奕懊惱挨轟 監督給配球建議
歐力士隊張奕昨晚先發本季首次投滿6局，還是只失3分的優質先發，可惜最後歐力士與軟銀以3：3握手言和，張奕無關勝敗，在球隊領先後無法抑制失分，是他最懊悔的地方。
張奕的失分來自兩發全壘打，2局下面對賈西亞（Yurisbel Gracial）投出的一顆145公里速球，被敲成陽春砲；不過5局下在球隊3：1領先下，被中村晃敲出2分砲追平，這次是1好2壞後的122公里曲球挨轟，也錯過勝投。
6局投完雖僅用79球，但教練團溝通後決定讓張奕退場休息，捕手出身的代理監督中嶋聰認為，配球上有些狀況，當下並不是一個進攻打者好球帶的好時機，下次若能改善這點會更好。
張奕則說：「被全壘打的地方沒有做好，第一局開始投球都能有效進攻打者，但5局在球隊領先後，很希望能夠將失分壓在0分。」
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