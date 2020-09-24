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圖輯／中職索沙7局失2分壓倒德保拉 悍將拿下3連勝

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將先發投手索沙主投五局失一分。記者黃仲裕／攝影
富邦悍將先發投手索沙主投五局失一分。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟隊與富邦悍將隊上演投手戰，德保拉投出7局失3分的表現，仍不敵索沙7局失2分的成績，悍將隊最終就以3：2擊敗兄弟，取得3連勝。

兩隊先發前三局無失分，率先掉分的是索沙，在4局下被周思齊敲出陽春砲，5局雖也被攻上三壘，但靠著飛球出局、三振加上一壘手林益全美技守備，避開掉分危機，接下來到7局下，才又因為周思齊的一壘打丟掉第2分。

德保拉前5局僅被敲3安，不過6局上被連敲2安，又投出保送形成滿壘，接下來蔣智賢敲出內野滾地，一壘手許基宏回傳本壘時，三壘跑者李宗賢已衝回本壘，主審第一時間判出局，挑戰後改判安全回壘，得1分，林益全保送再擠回1分、林哲瑄高飛犧牲打有1打點。

兩隊接替的後援投手也都無失分，悍將隊陳鴻文雖然在2出局後，因失誤讓對手上壘，但用三振解決代打的蘇緯達，收下第15次救援成功。

周思齊 林益全 索沙

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