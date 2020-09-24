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日職／陳冠宇10球三上三下 王柏融上場代守
日本職棒今天只有三場比賽，三名台將都參與演出，除了歐力士隊張奕先發6局失3分無關勝敗外，羅德隊左投陳冠宇用10球投出三上三下，火腿隊王柏融則上場代守右外野。
羅德今天以0：3遭樂天隊完封，陳冠宇在6局下接替先發5局失3分的岩下大輝，先用2顆球讓下妻貴寛敲出游擊滾地出局，花6顆球再讓小深田大翔敲滾地出局，最後再用2球讓田中和基敲出右外野飛球出局，防禦率下降到4.38。
樂天5名投手聯手完封，先發投手松井裕樹投5局，就送出12次三振，用球數114球退場，接下來寺岡寛治、強森（DJ Johnson）、酒居知史、布森尼茲（Alan Busenitz）接力封鎖。
火腿隊今天以12：2擊敗西武，王柏融雖未先發，但在9局下上場代守右外野，不過沒有工作上門，投手金子弌大連飆3次三振收工。
王柏融已連三天出賽，先在9月22日先發3打數敲出2安，23日則在6局上代打，敲出二壘滾地球，不過對手失誤，跑者回本壘算是王柏融的打點。
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