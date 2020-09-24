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日職／優質先發退場 張奕無關勝敗

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

歐力士隊台將張奕今天對軟銀隊，繳出6局失3分的優質先發，不過無緣取得生涯對軟銀的首勝，退場時雙方以3：3戰成平手，無關勝敗，防禦率為3.86。

前一戰投完後下二軍調整，張奕相隔11天再度回到一軍先發，面對本季初登板曾對決的軟銀，表現有進步，從前一次對決時5局被敲6安，失3分吞敗，今天投出6局被敲7安，失3分，送出5次三振、1次四壞球的成績。

張奕失分來自兩發全壘打，2局下面對賈西亞（Yurisbel Gracial）投出的一顆145公里速球，被敲成陽春砲；5局下在3：1領先下，又被中村晃敲出2分砲追平，這次是1好2壞後的122公里曲球挨轟。

6局下投出三上三下後，張奕退場休息，用球數79球，值得一提的是，上次對決時完全封鎖的柳田悠岐，今天3次對決，張奕都被敲出安打，包括一支二壘打，所幸未受到傷害。

前一場攻下10分的歐力士打線，今天4局上先靠羅德里奎茲（Joely Rodriguez）陽春砲破蛋，5局上若月健矢二壘打、太田椋滾地推進，再添2分。

張奕 軟銀 歐力士

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