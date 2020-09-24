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中職／修正版羅力條款通過 悍將：進步開放的展現
中華職棒今天領隊會議中通過修正版本「羅力條款」，未來外籍球員年資滿9年，隔年起不受洋將名額限制，目前最接近的球員是年資7年的富邦悍將隊洋投羅力，悍將副領隊陳昭如表示，「是聯盟進步開放的展現。」
外籍球員不受名額限制的規定，日本職棒已行之有年，中職從去年底開始，悍將隊在領隊會議提案，希望比照日職，洋將一軍年資7年後可視為本土球員，今天雖然通過，但年限上修。
陳昭如表示：「今天修正通過的羅力條款，是聯盟更進步開放的展現，樂見這項條款跟上國際職棒聯盟的腳步。年限上雖然稍不符合原本預期，但這是一個新的規章，是中職新的里程碑，希望制度通過後，可以讓優秀資深的洋將在台灣獲得制度層面的肯定。」
根據中職自由球員規定，投手投球局數達所屬球隊球季出賽數2/3才算一年年資，羅力由於在2012年首個中職球季，僅投50.1局，因此目前累積7季年資，還要再撐2年，今年36歲的羅力，到符合資格時已超過38歲。
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