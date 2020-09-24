日職／拚本季第二勝 張奕先發抗軟銀

【張奕投球表現】

比賽官方攻守數據

【賽前報導】

日職歐力士隊台灣投手張奕在二軍調整後，相隔11天於今日再度先發，本季第二次、生涯第三次對上軟銀隊，要拚本季第二勝、對戰軟銀勝投開胡，軟銀派出和田毅先發。

張奕前一場在13日對戰羅德隊，在雨中投了5局，僅被敲2安，但有4次保送，另有6次三振，失2分，無關勝敗，張奕表示，因下雨場地溼滑，前3局狀況不佳，直到第4局才找到投球感覺，也希望對軟銀隊能保持這樣的感覺。

張奕本季初登板就是在8月13日對上軟銀，當時投5局，被敲6安，包括一發全壘打，丟掉3分，雖然成功封鎖柳田悠岐，但吞下敗投，也是張奕後續修正的方向，今天再度對決，會相信捕手的引導，透過速球發揮增加變化球的使用空間。

軟銀隊24轟強打柳田悠岐今天擔任先發第四棒，至於上次從張奕手中開轟的今宮健太，在8月20日因腿傷下二軍休養。