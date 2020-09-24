中職／彈力球再見 明年比賽用球恢復係數下修

中職今年比賽用球恢復係數備受爭議，中職今日在領隊會議中討論，明年恢復係數的中間值將從0.560降至0.550，中職副秘書長王惠民表示，因合約關係，仍須與廠商溝通後才能確定。

中職今年上半季轟出327支全壘打，比賽用球兩次檢測結果，恢復係數分別為0.574、0.571，下半季開打後改採新球，恢復係數為0.563，而中職與廠商簽訂的合約中，規定恢復係數範圍為0.540至0.580，建議值為0.550到0.570。

領隊會議決議調降恢復係數的中間值，規定值跟建議值理論上也會調整，不過王惠民表示，因為合約已經簽訂，這部分需要再跟廠商研議，彼此取得共識。

另外明年用球也計畫與國際接軌，比照美、日職採取高縫線用球，將請廠商先提供樣本，供各球團研究，再討論是否使用。

中職今年上半季轟出327支全壘打，下半季換球後，至今合計僅165轟，而近年中職比賽用球的恢復係數，2014年的0.557最接近明年下修後的0.550，該年四隊合計僅敲出209轟，是近7年最低。

中職二軍比賽在下午一點開打，夏季炎熱氣候讓球員打起來十分折磨，領隊會議今天也針對此點討論，看能否調整，不過考量可能有球場無法提供夜間照明，反而影響賽程安排，聯盟將整理相關資訊給球團，再做研議。