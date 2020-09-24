中職／明年五隊賽程有底 擴編選秀日期定案

中職今天舉行領隊會議，由於明年味全龍隊的加入，聯盟針對賽程調整提出6個版本，其中分單一、上下半季球季不同模式，供球團考慮，而擴編選秀時間也已定出，將在11月25日舉辦擴編選秀會。

味全龍隊經過一年二軍的磨練，明年將升上一軍，屆時中職將有5支球隊，單數球隊在賽程安排上較困難，在避免密集出賽的前提下，聯盟目前提出單一球季3版本、上下半季3版本，並分析其中利弊得失，交由球團考量，下次會議再進行討論。

而出賽場次方面，會議中無最終決議，但目前各球團初步傾向維持目前單隊120場出賽模式，中職副秘書長王惠民表示，若採128場，因各隊主場出賽會是偶數，賽程上較好安排，但賽季時間變更長，考量第一年有五隊競賽，不宜太大變動。

味全龍隊今年底還有一次擴編選秀補強，今日訂出時間點，11月18日各球隊提交18人保護名單，由聯盟轉交龍隊，11月25日舉行擴編選秀會，當天公布中選球員，保護名單則不對外公布，其餘細節再議。

根據中職規定，新球隊加入後，前兩年年底各有一次擴編選秀機會，味全龍隊在第1年選了江中垣、曾陶鎔、羅華韋、廖文揚，第二年限制變成18人保護名單、2019年及2020年的選秀新人都不能選，每隊可選一人，每人要支付750萬元。