中職／羅力條款通過 洋將滿9年可不占名額

中職今天舉行領隊會議，針對明年賽程、擴編選秀時間、洋將年資、明年比賽用球及二軍比賽，五大項目進行討論，耗時5小時，其中關於「羅力條款」的討論有正式決議，外籍球員年資滿9年，可不受名額限制。

富邦悍將隊洋投羅力今年年資滿7年，是近年來少見在中職待得長久的外籍球員，也引起討論，中職是否該制定相關條例，吸引洋將人才留在台灣。

中職今天在領隊會議作出正式決議，外籍球員在一軍年資滿9年，可不受外籍球員名額限制，至於其他執行細節則待定。

至於選擇9年作為基準的原因，中職解釋，因為目前規定，本土球員滿9年才可取得自由球員資格，外籍球員比照本土方式計算，但不受是否就讀大學影響。

根據中職自由球員規定，在單一年度例行賽出賽登錄125天，或是投手投球局數達所屬球隊出賽數之2/3、野手出賽數達所屬球隊出賽數之2/3，可計算為一年年資，累積9個球季可取得自由球員資格，大學就讀滿4年以上則為8個球季。

日職規定洋將只要取得年資8年、符合自由球員資格後，隔年不佔洋將名額，已實施多年，過程中年限從10年下修至目前的8年，第一個受惠的是西武獅隊台灣投手郭泰源。