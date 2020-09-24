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中職／二軍總冠軍賽29日開打 上演龍象大戰

中央社 / 台北24日電

中職二軍總冠軍賽將於29日起在屏東中信園區棒球場舉行，由例行賽排名第一的味全龍迎戰第二的中信兄弟二軍，爭奪今年二軍總冠軍，新軍味全龍將挑戰已經4連霸的兄弟二軍。

味全龍重返中職後，先在今年二軍交流盃賽以全勝姿態奪冠，二軍例行賽也以全年度53勝31敗2和、6成31勝率奪下第一，季中曾一度寫下10連勝紀錄。

中信兄弟二軍則以49勝30敗7和戰績、6成20勝率位居第二，雙方將在總冠軍賽互別苗頭，龍象大戰的話題性十足。二軍總冠軍賽採取5戰3勝，從9月29日開打，10月1日是補賽日，一直進行至10月4日（如有必要）。

味全龍除了戰績出色，還包辦6項個人獎項。打擊方面，去年狀元劉基鴻以75分打點奪下打點王，單季貢獻108支安打，因打數較多而無緣安打王獎項；黃柏豪以16發全壘打擊敗鄭鎧文的15轟，登上全壘打王寶座，73分打點也僅次於隊友劉基鴻；林孝程則以32次盜壘成功拿下盜壘王獎項。

投手方面，劉家愷本季戰績9勝1敗成為二軍勝投王；中繼王游宗儒、後援王呂偉晟分別以19個中繼成功、12個救援成功攻占排行榜首位。

其他個人獎項部分，分別是樂天桃猿葉竹軒本季出賽70場，以3成76打擊率奪下打擊王；兄弟陳偉漢出賽79場，308個打數敲出108支安打，以些微差距擊敗劉基鴻（315打數、108支安打）成為安打王。

桃猿投手張喜凱以防禦率4.95的成績拿下防禦率王；富邦悍將楊彬則以63次奪三振，獲得奪三振王的頭銜。

味全龍 劉基鴻

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