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日職／歐力士投手染新冠肺炎 張奕24日照常先發
歐力士隊台灣投手張奕今天將對上軟銀，昨天雖傳出歐力士隊投手左澤優新冠肺炎確診，不過未與一軍成員密切接觸，因此比賽照常舉行。
根據日本媒體報導，左澤優因出現發燒症狀，21日前往醫院檢查，原本血液檢查為陰性，不過後續進行PCR檢查，結果為陽性，目前與外界隔離。
歐力士球團回報，左澤優未與一軍選手、教練團、工作人員進行密切接觸，因此今天比賽仍照常舉行，而二軍教練團、球員、工作人員則在22日接受PCR檢查，結果預計今天下午出爐，目前全員在家待命中。
張奕前一場先發後被下放二軍，睽違11天再先發，這段時間一直在調整投球姿勢，對羅德隊投5局，僅被敲2支安打，不過出現4次保送，飆出6次三振，失2分。
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