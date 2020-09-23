中職／羅國龍逆轉安 獅隊打擊混戰中勝出

下半季龍頭統一獅隊與樂天桃猿隊形成打擊大戰，獅隊靠著郭阜林兩度追平、羅國龍兩分打點超前，最終以12：9擊敗猿隊，中止2連敗。

羅國龍昨天因張偉聖受傷而升上一軍，今天是回到一軍後的首次先發，立刻敲出勝利打點建功，5打數2安打、2打點的成績，也獲選單場MVP。

猿隊在2局下攻占滿壘後，詹智堯、陽耀勳連續兩支適時安打，都攻下2分打點，廖健富、林泓育連續兩支二壘安打、桃猿再添1分，取得5：0領先。

獅隊打線不斷追分，先在5局上靠著失誤、滿壘觸身得到2分後，郭阜林再敲清壘安打攻下3分追平為5：5，6局上又面對2分落後，陳傑憲高飛犧牲打、帶有1分打點，郭阜林再敲出追平安，形成7：7平手。

7局下丟掉2分後，8局上獅隊再起攻勢，潘傑楷敲出1分打點安打，兩出局後，羅國龍敲出中外野方向二壘安打，帶有2分打點，也將比數逆轉為10：9。

獅隊在9局上再添2分，9局下推出終結者陳韻文，先連續三振陳俊秀、廖健富，接下來雖被林泓育，但再三振掉林立，用3K成功關門。