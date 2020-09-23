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中職／4轟狂炸兄弟 悍將得16分破自己紀錄

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中華職棒富邦悍將林益全。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
中華職棒富邦悍將林益全。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

富邦悍將隊打擊大爆發，全場敲出18支安打，攻下本季最多分，其中四發全壘打就貢獻了13分打點，以16：5擊敗中信兄弟隊。

悍將隊單場攻下16分，是自家打線本季火力最猛的一場，原紀錄是在8月14日，對統一獅隊以15：3獲勝，而中職本季最多得分，是統一獅隊的21分。

1局上林益全的三分彈幫助球隊取得3：0領先，接下來，5局上蔣智賢敲出左外野方向三分彈，6局上林哲瑄敲出滿貫砲，8局上陳凱倫再補上左外野三分彈，加上零星得分，早早拉開差距。

林哲瑄從官大元手中轟出的滿貫砲，是個人生涯第50轟，也是第二發滿貫砲，上一次是在2015年8月15日的生涯首轟，當時苦主是義大犀牛隊藍斯佛。

林益全首局的3分砲，則是個人本季第20轟、本季第100安，生涯連12季都敲百安，超越張泰山的連續11年單季百安，寫下中職新紀錄。

江國豪今晚投5局被敲5安，失2分非自責分，拿下本季第9勝，與翁瑋均並列本土投手最多。

兄弟打線雖靠詹子賢在1局下敲二壘打帶有打點破蛋，加上陳子豪、岳東華各貢獻兩分打點，但難以彌補投手群的失分，黃恩賜4.1局被敲9安，包括兩轟，失7分，彭識穎中繼1局失5分。

林哲瑄 林益全 中信兄弟 富邦悍將

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