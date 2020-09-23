中職／旅外即戰力加盟 龍隊洋將配置待擴編選秀

味全龍隊今年選秀選進11名球員，前2指名的王維中、廖任磊被總教練葉君璋視為即戰力，明年進軍一軍的洋將配置，則要看今年季後的擴編選秀狀況而定。

龍隊明年登上一軍之後，規定上有洋將「讓利」保障，可以註冊5名洋將，一軍登錄4人，最多同時上場3人，5名洋將中至少要有1名野手。

王維中加入後，先發輪值已有一人卡位，是否會採取三洋投、一洋砲的配置？葉君璋表示，目前還無結論，要等擴編選秀完，再來討論。

龍隊季後擴編選秀方向，不特別設定投手、野手，而是以球員的「質」為主，葉君璋表示，現有投手、野手都有一定水準，「擴編選秀的球員，要比現有的好才行，但不容易。」

龍隊今年雖然選進11人，但被視為即戰力的只有王維中、廖任磊，葉君璋表示，其他球員還要再觀察，「打一軍不止技術，心態上也要準備好。」