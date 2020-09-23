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中職／王維中選16號有原因 搭羅嘉仁先發機會高
味全龍隊狀元王維中今天正式披上背上寫著「16」號的紅色球衣，總教練葉君璋安排好先發角色，就等明年龍隊升上一軍後，與羅嘉仁組成輪值重要戰力。
由於王維中已有一年時間未實戰，葉君璋表示，不急著讓他在今年二軍冠軍賽出賽，「會更加小心，確定他的身體狀況，重點是明年，等他報到後可能先隨隊，等待10月中旬的秋訓。」
味全龍隊明年升上一軍後，本土投手如何安排？王維中確定卡住一席，葉君璋認為，目前陣中投手，羅嘉仁先發的成熟度較高，只要身體健康，「以王維中、羅嘉仁的機會比較高。」
王維中預計明年春訓時能夠進入實戰階段，向球隊報到後再了解環境，28歲的王維中職棒經驗豐富，在年輕的味全龍陣中，有新身分要適應，「之前比較習慣都是遇到學長，現在可能變成學長的身分，去幫助球隊，互相學習。」
至於中職新球季的目標，王維中說：「勝投當然是越多越好，不過只要繳出好的內容，自然能幫助球隊勝利。」最想對決的是陳俊秀、林智勝、陳鏞基等人。
王維中也揭曉選擇「16」號的原因，因為哥哥王躍霖的「41」號，代表著爸爸的生日「4月1日」，而媽媽生日是「4月16日」，所以選擇16號，也剛好跟好友陳偉殷在金鶯隊時期的背號相同，不過王維中說：「沒講好，可能是默契吧。」
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