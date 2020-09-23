中職／王維中有意三年後再旅外 取得龍隊同意權

味全龍隊今天公布狀元王維中簽約內容，一份5年3個月、總值208萬美元的合約，展現留人誠意，代理領隊任中傑表示，由於是採美元計價，換算台幣會隨匯率浮動，但原則上仍是百萬月薪級，未來滿三年取得旅外資格後，球團也會點頭放人。

王維中的合約照目前匯率換算，約為台幣6055萬元，平均月薪為96萬元，接近百萬級，任中傑表示，因為採取美元計算，平均月薪是3.3萬元，目前台幣走強，不過「原則上還是百萬級」。

王維中有著豐富美職、韓職履歷，今年因疫情關係選擇投入中職，而根據中職規定，一軍出賽滿3年可取得旅外資格，任中傑表示，就跟著規定走，到時若有國外球隊招攬，「球團這邊會答應。」

雖然簽約拖到最後一刻才確定，王維中卻不擔心，相信經紀公司與球團能夠談妥，對於合約內容也感到滿意，由於自己希望能夠拿到長約，對於球團開出5年合約，「是我期待的。」3年後王維中也有意再挑戰旅外，「再給自己一次機會。」

中職規定中，球員取得旅外資格後，仍須獲得球團同意，而王維中合約中也獲得龍隊保障，自第3年起，每年都保有旅外機會，若有國外球隊接洽，球團都會放人。