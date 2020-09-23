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中職／生涯談成蔡仲南與王維中合約 任中傑：一生的榮幸

中央社 / 台北23日電
領隊任中傑則說，很榮幸在生涯中先後簽下蔡仲南、王維中2大球星。 圖／味全龍隊提供
領隊任中傑則說，很榮幸在生涯中先後簽下蔡仲南、王維中2大球星。 圖／味全龍隊提供

中職味全龍今天舉辦新秀加盟記者會，除了與狀元王維中簽下史上最大約，合約中包含了3年後可以旅外；領隊任中傑則說，很榮幸在生涯中先後簽下蔡仲南、王維中2大球星。

味全龍領隊任中傑今天在記者會中表示，「我們在最後一刻簽下了王維中，最重要的意義是回應我們董事長（魏應充）不讓球迷失望的心意，雖然在談判過程中有一些波折，但還是完成了董事長給予的使命。」

今天簽下的新人將從10月開始支薪，雖然與王維中簽下5年3個月的合約，不過聯盟有年資滿3年，經過母球團同意就可以旅外的規定。王維中表示，3年到之後會再考慮旅外；任中傑也說，這個細節包含在合約內。

中華職棒味全龍隊23日宣布與狀元王維中（中）簽下5年3個月合約，總值近208萬美元（約新台幣6240萬元），為中職史上最大合約。記者會上吸引大批媒體到場關注。 中央社
中華職棒味全龍隊23日宣布與狀元王維中（中）簽下5年3個月合約，總值近208萬美元（約新台幣6240萬元），為中職史上最大合約。記者會上吸引大批媒體到場關注。 中央社

任中傑提到，2002年在興農牛擔任領隊時，與蔡仲南簽下破紀錄的600萬簽約金，此紀錄至今無人破。任中傑說：「王維中跟蔡仲南一樣是萬人矚目的選手，我很高興在這裡宣布王維中也簽下來了，是這一輩子非常榮幸的事情，一生之中簽下了寫下蔡仲南障礙的選手，還有薪水創紀錄的選手。」

任中傑回憶，當時蔡仲南的影響擴及到其他每一支球隊，即使是客場出賽，主場也會受益，尤其對兄弟象時場場爆滿。任中傑認為，王維中有顏值，而且還有旅外經驗，對中職也會有非常好的影響。

王維中的薪水以美金計算，月薪約3.3美金（約99萬台幣），任中傑說明，由於王維中所屬的經紀公司是國外的，因此用美金來計算。至於激勵獎金，任中傑指出，未來球隊所有選手的激勵獎金標準，會由總教練葉君璋來研訂。

王維中 中職 味全龍

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