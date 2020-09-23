中職／龍隊新秀入列 王維中向葉總喊話：不會讓你失望

中職味全龍隊今天舉行新秀加盟記者會，由「龍狀元」王維中領軍，今年選進的11名新秀中，除了董秉軒因服役關係，共10人出席，王維中也向總教練葉君璋喊話，「不會讓你失望」。

龍隊今年選秀前四順位，王維中簽下5年3個月、總額208萬美元（約台幣6055萬元）的史上最大約，王維中也寫下今年將以「全力以赴」為目標，為球隊貢獻，也直接告訴台下的教頭葉君璋，不會讓他失望。

記者會現場也安排王維中啟蒙教練、高雄壽天國小少棒隊總教練鄭英俊到場見證，鄭英俊偷偷爆料，當年從台東帶王維中來打球，一開始因為想家，晚上都會蓋著棉被哭，也特別讓太太照顧他，放假時出去，逛菜市場、吃東西。

第2指名廖任磊簽下2年3個月合約，月薪30萬元，另有附帶條件式加薪，明年開始將與弟弟、中信兄弟隊廖乙忠同在中職較勁，父親廖高儀多少有點左右為難，不過幸好，「兩個人不同角色，誰上場就支持誰，到時候就坐中間。」