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中職／王維中加盟味全龍 總值6055萬元史上最大約

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊今天在新秀加盟記者會上，正式公布今年選秀狀元王維中的合約細節。 中央社
味全龍隊今天在新秀加盟記者會上，正式公布今年選秀狀元王維中的合約細節。 中央社

註冊入團兩天後，味全龍隊今天在新秀加盟記者會上，正式公布今年選秀狀元王維中的合約細節，王維中以5年3個月、總值近208萬美元（約台幣6055萬元），創紀錄的史上最大合約披上龍袍。

味全龍隊今天公布，王維中合約為5年3個月，總值近208萬美元，超越中職球員合約總值最高紀錄，原紀錄為中信兄弟與林智勝簽下的3年複數年合約，3年薪資總額3600萬元加上激勵獎金每年300萬元，總計4500萬元。

中職新人最大約則是郭泓志在2014年與獅隊簽下的3年合約，第1年年薪1100萬元、第2年1160萬元，第3年1220萬元，每年另有200萬元激勵獎金，總值4080萬元。

味全龍隊未公布月薪數字，而中職史上最高月薪是中信兄弟林智勝的120萬，再來是前旅美左投郭泓志在2014年加盟統一獅隊時，簽下3年約，第3年平均月薪來到101.6萬元。

王維中 味全龍 中職

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