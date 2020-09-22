中職／所有球路都用了 霸能談林安可三分砲只能佩服

樂天桃猿隊洋投霸能先發7.1局失4分，在第四局挨了林安可的三分砲後回穩，等到隊友在第七局超前比分，猿隊終場以7：6擊敗統一獅隊，霸能也在連兩場先發吞敗後，終於收下他的第10勝。賽後談到林安可的全壘打，已經使出渾身解數的霸能，直說必須向他脫帽致意。

猿隊此役在二局先馳得點，但霸能在第四局經歷亂流，丟掉4分，包括林安可的三分砲。

霸能對林安可的全壘打表示佩服，「他真的打得很好，我所有球路都用上了，一直被他破壞打成界外球。」他表示，當時捕手林泓育想配直球，但屢被林安可打成界外，「我覺得他可能是設定直球，所以丟了曲球，結果被他掌握到了，我必須向他脫帽致意。」

猿隊在五局後展開逆轉，陽耀勳六局敲安打追平，七局再靠藍寅倫、陳俊秀、廖健富連續三棒安打先打回超前分，郭嚴文打向二壘，林靖凱發生失誤，讓猿隊跑回2分。

猿隊總教練曾豪駒表示，霸能第四局挨轟後表現回穩，打線在戰術運用奏效和安打串聯下，團隊一起努力打下這場勝利。

霸能贏球後深呼吸了一口氣，他坦言：「有點累」，也說棒球一直都不輕鬆，這場比賽很高興幫助近況低迷的猿隊贏球，「很想為我的球隊做出貢獻。」

霸能下半季表現下滑，單局爆的情況多次上演，曾豪駒曾點出問題可能出在五局休息過後的專注力，「這場第六局後算是滿專注的，休息過後的投球有做了一些調整。」

霸能則表示，自己的身體狀況沒有問題，「身體感受還不錯 甚至下半季還感覺更強壯、更有力，不知道為什麼會在下半季比較常出現單一局大量失分，但身體感覺是好的。」