快訊

長榮空姐上班日排減肥、曠職串長假 高院駁她資遣上訴

萬瑞快速道路七堵路段發生連環車禍 5車追撞2女1男送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／打響回歸第一炮 味全可組大聯盟先發

聯合新聞網 / Tzuyi
味全龍隊同時擁有王維中(左)及羅嘉仁(右)後，可以考慮組成大聯盟等級先發投手陣容，話題性十足，應能打響重返中職一軍的第一炮。 美聯社資料照片、擷圖自維基百科／Derral Chen攝影
味全龍隊同時擁有王維中(左)及羅嘉仁(右)後，可以考慮組成大聯盟等級先發投手陣容，話題性十足，應能打響重返中職一軍的第一炮。 美聯社資料照片、擷圖自維基百科／Derral Chen攝影

頂新集團重返中華職棒，恢復「味全龍」名號，找回昔日龍將葉君璋及張泰山，讓他們省去不少宣傳的工作。即使還沒正式在一軍出賽，就已經是話題不斷，成功吸引許多龍迷回鍋支持。在球員方面，從去年開始經過一次又一次選秀會補強，以及教練團不斷地改造戰力外球員，基本陣容已大致底定。

大多數的味全球員仍是新人，包含去年選入的劉基鴻、徐若熙、李凱威等年輕好手，都還待實戰的淬鍊。另外擁有旅外經驗的林旺億、林旺衛、羅華韋、林驛騰等，過去僅是新人聯盟到1A級的球員，星度仍是不足。不過龍隊很幸運，除了從自由球員中找到羅嘉仁外，今年更是選入去年還在大聯盟的王維中

2014年王維中於規則五選秀被密爾瓦基釀酒人隊吸收，並依規定升上大聯盟，是台灣球員登上大聯盟年齡最小的紀錄保持人。2018年他被韓職NC恐龍隊買斷合約，成為韓國職棒史上首位台灣出身的球員。去年他回到美職體系，在奧克蘭運動家隊及匹茲堡海盜隊都有大聯盟出賽紀錄，繳出防禦率3.77的成績。他將是龍隊第七位有旅美資歷的球員，也是陣中除羅嘉仁之外，第二位有大聯盟經驗的球員。

王維中本身就是先發養成的球員，加上味全正缺王牌本土投手，他勢必將以本土一哥身份登板。 美聯社資料照片
王維中本身就是先發養成的球員，加上味全正缺王牌本土投手，他勢必將以本土一哥身份登板。 美聯社資料照片

由於王維中的待遇將比照頂級洋將，預料他將以先發投手身份登板，而非他在大聯盟的中繼角色。不過並不用太擔心他的狀況，2016年之前他在美職小聯盟都是先發出賽，表現都有一定的水準，2018年轉戰韓職時，同樣還是擔任先發。除了大聯盟時期及去年球季外，基本上他就是一位長期以先發投手身份養成的球員。

王維中昔日最快球速可達156km，到韓職受傷以造成球速下滑不少，不過今年初跟隨樂天桃猿熱身賽時，飆出超過150km的球速，看來身手已恢復不少。在控球部份，他除了在大聯盟表現較差，其餘時期的三振四死比(SO/BB)大約是2.5~3.3，比中職現有本土投手都要優異。他主要的問題是球季後半體能下滑的情況，教練團要思考如何協助他在這個環節調整。

龍隊另外一位具大聯盟資歷的羅嘉仁，近期已經轉變身份，改練先發投手。他與王維中不同，昔日他僅有2012年曾先發出賽5場，再來就是去年身披富邦球衣時的1場假先發，他完全是牛棚出身的投手。不過他現在已是實質的轉任，至今已先發7場，用球數已經增加到近70球，越投越有吃局數能力。

羅嘉仁近期已轉任先發投手，教練團認為他的經驗反應在投球策略上，表現比年輕投手更加穩定，明年有可能會成為本土第二先發人選嗎？ 聯合報系資料照片
羅嘉仁近期已轉任先發投手，教練團認為他的經驗反應在投球策略上，表現比年輕投手更加穩定，明年有可能會成為本土第二先發人選嗎？ 聯合報系資料照片

葉君璋認為羅嘉仁轉任先發後表現反而比在牛棚時穩定，而且不僅只會催球速，也有策略性的投球，效果還不錯。實際上今年他在二軍的數據，在牛棚時防禦率高達7.71，反而是先發出賽只有2.83，SO/BB從幾乎1變成2，整體進步不少，非常有可能成功調整成先發投手。由於他長期是牛棚投手，體能與王維中一樣都是需要克服的問題。

明年龍隊一軍可登錄四位洋將，要發揮同時上場三人的優勢，將會是二投二野，但若考量投手陣容，也可能會是三投一野。但無論如何龍隊還是需要準備兩位以上的本土先發投手，目前最常出賽的是郭郁政、曾柏融及林子昱等，他們雖然已經以先發磨練許久，整體穩定度而言，還是有待加強，上到一軍免不了經歷幾場震撼教育。

或許龍隊可以考慮由王維中及羅嘉仁擔任一、二號本土先發投手，這將是中職第一組具大聯盟資歷的本土先發陣容，頗具話題性。另一方面他們的經驗豐富可以傳承，並替年輕球員爭取更多養成時間。再者他們昔日都有不錯的身手，若調整得宜，投出好成績對球隊也是有益。明年味全龍勢必須打響回歸後的第一炮，不如就由組成大聯盟先發開始。

味全龍 王維中 羅嘉仁

延伸閱讀

《野球・人生》：落敗的夜行巴士上，曾公與他的獅兄弟們

相關新聞

中職／打響回歸第一炮 味全可組大聯盟先發

頂新集團重返中華職棒，恢復「味全龍」名號，找回昔日龍將葉君璋及張泰山，讓他們省去不少宣傳的工作。即使還沒正式在一軍出賽，就已經是話題不斷，成功吸引許多龍迷回鍋支持。在球員方面，從去年開始經過一次又一次

中職／遭林安可砲轟 霸能：所有球路都用上了

樂天桃猿隊近7戰吞6敗，戰績沉淪關頭，洋投霸能踩住煞車，第4局挨林安可3分砲後回穩，繳出7.1局、失4分成績單，助猿隊以...

中職／獅少1名洋投調度 林岳平：林安可是阿根廷洋投

中職下半季4隊戰績緊咬，統一獅隊比其他3隊少了1名洋投可調度，但最後3周賽程都從周2展開，有洋投投1休4的操作空間，代總...

日職／大王爆發 王柏融本季首度單場雙安

日本火腿今天出戰西武獅隊，兩位台將卡位先發打線，王柏融3打數敲出2安打，本季首度單場敲出雙安，吳念庭也有安打演出，火腿終...

中職／霸能奪第10勝 談林安可三分砲只能佩服

樂天桃猿隊洋投霸能先發7.1局失4分，在第四局挨了林安可的三分砲後回穩，等到隊友在第七局超前比分，猿隊終場以7：6擊敗統...

影／中職 桃猿力克統一獅 霸能奪MVP

樂天桃猿今晚在桃園主場迎戰統一獅，一路落後的桃猿隊在七局下搶下三分，取得領先優勢，終場以七比六力克統一獅，樂天桃猿先發投...

中職／林安可三分砲空響 桃猿逆轉勝獅隊

統一獅隊先發二壘手潘傑楷的守備瑕疵，與替補二壘手林靖凱的失誤，讓獅隊打輸了一場一度4：1領先的比賽，樂天桃猿隊在七局靠4...

中職／林智平邁向千場出賽隊史第3人 找回打球熱情

樂天桃猿隊林智平今年出賽機會多、再一場即可達成生涯千場出賽、為隊史第3人，林智平感謝先前客座打擊教練克魯茲讓他找回熱情，...

中職／連兩戰被雷艾斯封鎖 曾總：這禮拜還有第三場…

中信兄弟隊洋投雷艾斯在中職的第二場出賽，就演出一場九局完封勝，樂天桃猿隊連兩戰被吃得死死的，猿隊總教練曾豪駒被問到對雷艾...

中職／布雷克投一休四？餅總有想法、再觀望

中職下半季四隊戰績緊咬，統一獅隊最後三周賽程全數都從周二展開，有洋投投一休四的空間，代總教練林岳平承認有這個想法，但會不...

中職／挑戰屢次引發爭議 曾豪駒：我自己要再修正

樂天桃猿隊最近風波不斷，近日又因總教練曾豪駒在爭論判決時有伸手推裁判的動作仍全身而退，以及挑戰用完後仍爭取改判，而引發更...

日職／火腿戰西武 王柏融、吳念庭同場先發都扛第七棒

日本火腿今天出戰西武獅隊，兩位台將卡位先發打線，王柏融擔任火腿先發第七棒、指定打擊，吳念庭扛第七棒、三壘手。

熱門新聞

NBA／震驚快艇提前出局 杜蘭特預測湖人擊敗熱火奪冠

中職／連兩戰被雷艾斯封鎖 曾總：這禮拜還有第三場…

NBA／堅信溜馬2004年能奪冠 亞泰斯特嘆自己衝動誤事

NBA／不怕得罪尼克球迷 杜蘭特：他們煩了我1整年

NBA／讚詹皇為無師自通天才 湯瑪斯：他是籃球愛因斯坦

NBA／要約柯奇知道自己被鎖定 哈沃德有信心給壓力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。