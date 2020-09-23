中職／打響回歸第一炮 味全可組大聯盟先發

頂新集團重返中華職棒，恢復「味全龍」名號，找回昔日龍將葉君璋及張泰山，讓他們省去不少宣傳的工作。即使還沒正式在一軍出賽，就已經是話題不斷，成功吸引許多龍迷回鍋支持。在球員方面，從去年開始經過一次又一次選秀會補強，以及教練團不斷地改造戰力外球員，基本陣容已大致底定。

大多數的味全球員仍是新人，包含去年選入的劉基鴻、徐若熙、李凱威等年輕好手，都還待實戰的淬鍊。另外擁有旅外經驗的林旺億、林旺衛、羅華韋、林驛騰等，過去僅是新人聯盟到1A級的球員，星度仍是不足。不過龍隊很幸運，除了從自由球員中找到羅嘉仁外，今年更是選入去年還在大聯盟的王維中。

2014年王維中於規則五選秀被密爾瓦基釀酒人隊吸收，並依規定升上大聯盟，是台灣球員登上大聯盟年齡最小的紀錄保持人。2018年他被韓職NC恐龍隊買斷合約，成為韓國職棒史上首位台灣出身的球員。去年他回到美職體系，在奧克蘭運動家隊及匹茲堡海盜隊都有大聯盟出賽紀錄，繳出防禦率3.77的成績。他將是龍隊第七位有旅美資歷的球員，也是陣中除羅嘉仁之外，第二位有大聯盟經驗的球員。

王維中本身就是先發養成的球員，加上味全正缺王牌本土投手，他勢必將以本土一哥身份登板。 美聯社資料照片

由於王維中的待遇將比照頂級洋將，預料他將以先發投手身份登板，而非他在大聯盟的中繼角色。不過並不用太擔心他的狀況，2016年之前他在美職小聯盟都是先發出賽，表現都有一定的水準，2018年轉戰韓職時，同樣還是擔任先發。除了大聯盟時期及去年球季外，基本上他就是一位長期以先發投手身份養成的球員。

王維中昔日最快球速可達156km，到韓職受傷以造成球速下滑不少，不過今年初跟隨樂天桃猿熱身賽時，飆出超過150km的球速，看來身手已恢復不少。在控球部份，他除了在大聯盟表現較差，其餘時期的三振四死比(SO/BB)大約是2.5~3.3，比中職現有本土投手都要優異。他主要的問題是球季後半體能下滑的情況，教練團要思考如何協助他在這個環節調整。

龍隊另外一位具大聯盟資歷的羅嘉仁，近期已經轉變身份，改練先發投手。他與王維中不同，昔日他僅有2012年曾先發出賽5場，再來就是去年身披富邦球衣時的1場假先發，他完全是牛棚出身的投手。不過他現在已是實質的轉任，至今已先發7場，用球數已經增加到近70球，越投越有吃局數能力。

羅嘉仁近期已轉任先發投手，教練團認為他的經驗反應在投球策略上，表現比年輕投手更加穩定，明年有可能會成為本土第二先發人選嗎？ 聯合報系資料照片

葉君璋認為羅嘉仁轉任先發後表現反而比在牛棚時穩定，而且不僅只會催球速，也有策略性的投球，效果還不錯。實際上今年他在二軍的數據，在牛棚時防禦率高達7.71，反而是先發出賽只有2.83，SO/BB從幾乎1變成2，整體進步不少，非常有可能成功調整成先發投手。由於他長期是牛棚投手，體能與王維中一樣都是需要克服的問題。

明年龍隊一軍可登錄四位洋將，要發揮同時上場三人的優勢，將會是二投二野，但若考量投手陣容，也可能會是三投一野。但無論如何龍隊還是需要準備兩位以上的本土先發投手，目前最常出賽的是郭郁政、曾柏融及林子昱等，他們雖然已經以先發磨練許久，整體穩定度而言，還是有待加強，上到一軍免不了經歷幾場震撼教育。

或許龍隊可以考慮由王維中及羅嘉仁擔任一、二號本土先發投手，這將是中職第一組具大聯盟資歷的本土先發陣容，頗具話題性。另一方面他們的經驗豐富可以傳承，並替年輕球員爭取更多養成時間。再者他們昔日都有不錯的身手，若調整得宜，投出好成績對球隊也是有益。明年味全龍勢必須打響回歸後的第一炮，不如就由組成大聯盟先發開始。