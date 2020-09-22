中職／林安可三分砲空響 桃猿逆轉勝獅隊

統一獅隊先發二壘手潘傑楷的守備瑕疵，與替補二壘手林靖凱的失誤，讓獅隊打輸了一場一度4：1領先的比賽，樂天桃猿隊在七局靠4支安打串聯，加上對手失誤幫忙，單局進帳3分致勝，以7：6擊敗獅隊。

猿隊此役先靠3安打進帳1分，四局獅隊郭阜林在一、三壘有人時，以二壘方向滾地球先破蛋，林安打補上三分砲，不僅助獅隊超前，也是他暌違超過一個月再度開轟。

林安可前一發全壘打已是8月21日，當時他以26轟獨居全壘打王寶座，朱育賢則以19轟排在第五。林安可陷入低潮的一個月來，朱育賢在全壘打榜上以27轟超車，直到今天，終於等到他自己的第27轟出爐。

獅隊4：1的領先，在第五局遭到猿隊進逼，布雷克先被陽耀勳敲出安打，林智平靠捕手傳球失誤上壘，藍寅倫的打席，再發生二壘手潘傑楷補位太慢，讓他跑出內野安打，獅隊當機立斷換上林靖凱防守二壘，以雙殺化解危機，這局失血控制在2分。

陽耀勳在六局先敲安打追平，獅隊七局由鄭鈞仁接手，藍寅倫、陳俊秀、廖健富連續三棒安打先打回超前分，郭嚴文打向二壘，林靖凱發生失誤，讓猿隊跑回2分。

霸能先發7.1局失4分，等到猿隊在七局超前比分，收下本季第10勝。布雷克先發6局，被敲9安打、失4分（責失3分），無關勝敗。