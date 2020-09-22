日職／大王爆發 王柏融本季首度單場雙安

日本火腿今天出戰西武獅隊，兩位台將卡位先發打線，王柏融3打數敲出2安打，本季首度單場敲出雙安，吳念庭也有安打演出，火腿終場以5：1擊敗西武。

兩隊今天展開三連戰，先發打線排出有亮眼，王柏融前一戰先發2打數敲出1安打、貢獻1分打點，今天繼續獲得重用，擔任先發第七棒、指定打擊；吳念庭也排進西武先發打線，扛起第七棒、三壘手，兩位台灣球員同場先發較勁。

火腿首局靠中田翔的兩分砲先馳得點，王柏融第二局擔任首位打者，敲出中外野方向安打，清水優心敲出全壘打，一棒送回王柏融。

王柏融第四局吞下三振，第五局保送上壘，第八局再敲二壘打，本季首度單場敲出雙安，打擊率也從賽前的1成67提升為1成90。

吳念庭首打席敲出安打，接下來兩打席都無功而返，吞下1次三振，第九局被代打換下。

王柏融本季出賽35場，累積69打席、63打數敲出12支安打，打擊率1成90，有3支二壘打，全壘打則是尚未開張。

火腿先發投手上澤直之投7局，被敲6安打、失1分，送出7次三振，拿下第7勝、防禦率2.23。