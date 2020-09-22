中職／林智平邁向千場出賽隊史第3人 找回打球熱情

樂天桃猿隊林智平今年出賽機會多、再一場即可達成生涯千場出賽、為隊史第3人，林智平感謝先前客座打擊教練克魯茲讓他找回熱情，但因球隊戰績低迷、面對這個紀錄心情很複雜。

林智平2008年展開中職生涯、今年邁入第13年，桃猿隊今天與統一獅隊交手，林智平先發出賽、為生涯第999場出賽，最快明天可以達成生涯千場出賽里程碑，為史上第27人、隊史第3人，前兩人為林智勝（已轉隊中信兄弟）和林泓育。

談起生涯千場出賽里程碑，林智平直言因為球隊近期戰績不順，雖然球迷會提醒千場出賽里程碑，也知道這是不簡單的紀錄，但沒有特別去想、心情滿複雜的，「現階段還是要以團隊成績為重」。

林智平前兩年出賽機會不穩定，去年整季僅在一軍出賽39場，今年表現回神，今天賽前打擊率3成50，走出之前的低潮期，林智平特別感謝先前球隊客座打擊教練克魯茲。

林智平透露，剛接觸克魯茲時，克魯茲花了1個月的時間觀察自己，「他跟我說我技術沒有問題，就是不夠熱情，也好像找不到熱情」；林智平被克魯茲點醒改變心態，認真面對站在場上的每一刻，找回最一開始打球、一開始進到職棒場上的那股熱情。

林智平表示，過去心態比較負面，一點小事就會打亂自己的節奏，現在心態穩定，表現不好時會更積極的修正，教練給的東西也比較容易吸收、在場上運用，幫助自己快點走出低潮期。

身為陣中相對資深的野手，球隊戰績和氣氛都較低迷，林智平也提到，這個月球隊開會開得比以往頻繁，大家一起找問題、想辦法解決，彼此鼓勵朝對的方向走。