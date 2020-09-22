中職／連兩戰被雷艾斯封鎖 曾總：這禮拜還有第三場…

中信兄弟隊洋投雷艾斯在中職的第二場出賽，就演出一場九局完封勝，樂天桃猿隊連兩戰被吃得死死的，猿隊總教練曾豪駒被問到對雷艾斯的評價，無奈笑說兩場都被他壓制，只能說很威，「這個禮拜還要對到第三場。」

雷艾斯在下半季助拳兄弟，一開箱就令人驚艷，首戰因傷勢只投4局，被敲2安打、失1分，第二場直接飆出完封勝，全場只被敲出2安打，送出7次三振，猿隊直到第七局、兩出局後，才由陳俊秀敲出滾地安打，終結他的無安打挑戰。

雷艾斯目前的兩場先發，都是對上猿隊，曾豪駒指出，「他的球有球速、有角度，最重要的是位置不錯。」來自雷艾斯的考驗還沒結束，猿隊本周末三連戰在桃園球場再碰兄弟，屆時勢必又要面臨雷艾斯，考驗猿隊打者這次能否突破他的封鎖。

統一獅隊還沒機會遭遇雷艾斯，但總教練林岳平也誇讚他的表現，稱他現在是「滿血狀態」。