中職／布雷克投一休四？餅總有想法、再觀望

中職下半季四隊戰績緊咬，統一獅隊最後三周賽程全數都從周二展開，有洋投投一休四的空間，代總教練林岳平承認有這個想法，但會不會在本周就執行，他說：「還不曉得，停看聽，邊走邊看。」

下半季打完前三分之二，獅隊暫居第一，領先第二的富邦悍將隊只有一場勝差，墊底的樂天桃猿隊也僅差距三場，隨時可能排名大洗牌。

獅隊從本周開始，賽程都從周二展開，這也代表周二的先發投手可在休息四天後再扛周日的比賽。面臨卡位關鍵時期，獅隊是否會在本周就啟用洋投投一休四？林岳平說：「試試看，有機會。」這兩天的戰局演變是關鍵，若能擴大領先優勢，就還不急著祭出非常做法。

今年洋將可註冊四人，一人在二軍待命輪替，也多了在爭冠時期的操作空間，但獅隊的劣勢在於陣中僅有三位洋投，不像其他三隊在二軍還有一人待命，要搶勝時可操作單周五洋投先發。

「規則出來時，我年初就在說，打到後面要輸贏，會整個禮拜都洋投。」林岳平說：「每隊都可以（單周五洋投），只有我們不行，我們只有阿根廷洋投。」