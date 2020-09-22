中職／挑戰屢次引發爭議 曾豪駒：我自己要再修正

樂天桃猿隊最近風波不斷，近日又因總教練曾豪駒在爭論判決時有伸手推裁判的動作仍全身而退，以及挑戰用完後仍爭取改判，而引發更多討論聲浪，曾豪駒自承有需要改進的地方，「造成外界的誤解和不舒服，我自己要再修正。」

猿隊9月相繼發生觸身球、本壘攻防爭議，上周風波並未平緩，周日與中信兄弟隊交手時，洋投卡本特對吳東融的打席被判觸身球，曾豪駒上場力爭並未打到人，最終獲得改判，過程中有推擠的動作未遭驅逐出場，加上在挑戰用完後仍上場抗議判決，爭取主審主動檢視，也引發球迷揶揄猿隊啟用「無限挑戰權」。

曾豪駒還原當時狀況，「那時沒有挑戰了，當下是看到投手的表情反映沒打到人，上去和主審解釋，裁判改判，造成對方和球迷的不舒服。」

球迷的情緒反應都看到眼裡，他說：「或許因為大家戰績都很膠著，每個判決我們都想是有機會的，才會去挑戰。」他也說：「挑戰的過程和次數，造成外界的誤解和不舒服，我自己要再修正。」

他強調，「場上的事情希望在場上就結束，該爭取的會去爭取，一切合乎合理範圍，照規則來，其他的交給裁判。」